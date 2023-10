Tbs’er neergeschoten tijdens achtervolging na ontsnapping uit kliniek

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag in Hulten een ontsnapte, gewapende tbs’er achtervolgd en neergeschoten. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanhouding vond plaats na een lange auto-achtervolging.

Ontsnapt

Een 27-jarige cliënt van de ggz-zorginstelling op landgoed Vrederust in Halsteren ontsnapte donderdag rond 12.30 uur, waarna de kliniek alarm sloeg. Dat meldt het Brabants Dagblad donderdagmiddag. De man trapte een raam in, klom over een muur en stapte in een auto.

De verdachte had een vuurwapen bezig en ging er met de auto vandoor. Na een lange achtervolging door de politie door West-Brabant, werd hij bij Hulten gepakt. Agenten reden hem voor een spoorwegovergang klem tegen een betonnen blok, aldus de nieuws-website van de krant.

Neergeschoten

Daarop stak hij te voet de overweg over en zette hij het op een lopen, via de Broekdijk. Daar werd hij vlakbij een kinderdagverblijf neergeschoten.

De kranten-website schrijft: ‘De verdachte was na het schot bij kennis en schreeuwde het uit. Daarna is hij in een ambulance gelegd en onder begeleiding afgevoerd naar het ziekenhuis. Op een foto is duidelijk te zien dat er meerdere kogelgaten in de voorruit van de onherkenbare politieauto zitten. Of de verdachte door de ruit heeft geschoten of de politie zelf, is hieruit niet op te maken. De man zat alleen in de auto.’

Op de foto’s van de krant van het incident is te zien dat er in de voorruit van een van de auto’s zeven kogelgaten zitten.

Op 15 oktober kwam de tbs-kliniek Vrederust nog in het nieuws, omdat de 31-jarige bewoner Elias M. ervan wordt verdacht de 75-jarige Yvonne om het leven te hebben gebracht, die op het landgoed een wandeling aan het maken was.

Eerdere moord

In 2013 kwam Vrederust in de publiciteit, omdat een patient een andere voormalige bewoner van de kliniek zonder duidelijk motief om het leven bracht, en zijn lichaam begroef in het bos. De 27-jarige dader kreeg vier jaar cel en tbs.