‘Te weinig zicht op criminaliteit bij autobedrijven in Hoogeveen’

Van de 316 autobedrijven in de gemeente Hoogeveen blijkt bijna de helft niet vindbaar. Dat duidt mogelijk op louche praktijken. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer waarin onderzoek is gedaan naar criminele activiteiten in de autobranche in Hoogeveen.

(Beeld uit archief)

RTV Drenthe schrijft dat de Rekenkamer alle autobedrijven in de gemeente Hoogeveen onder de loep heeft genomen. Van de 316 autobedrijven in de gemeente is bijna de helft niet vindbaar, zichtbaar en professioneel.

Onvoldoende

De Rekenkamer deed een test om te onderzoeken hoe zichtbaar de bedrijven zijn. Op 17 punten is getoetst, waarbij bedrijven die alle 17 punten scoren onzichtbaar zijn. Vanaf de score 9 is er sprake van een onvoldoende. ‘Vanuit de gedachte dat ieder bedrijf gevonden wil worden door klanten om omzet te maken, is een onvoldoende een signaal dat het bedrijf mogelijk louche is,’ melden de onderzoekers.

Het valt de Rekenkamer ook op dat er in Hoogeveen één autobedrijf per 175 inwoners is. Nederland telt rond de 44.000 autobedrijven, dat is één op de 410 inwoners. Een verschil dat de onderzoekers opmerkelijk noemen.

Twee categorieën

Volgens experts in het rapport zijn mogelijke malafide praktijken in de autowereld in twee categorieën op te delen. De eerste betreft (voormalige) woonwagenbewoners die van oudsher actief zijn in de autowereld. Volgens de experts is deze groep in mindere mate actief in de drugshandel. De andere groep is mogelijk een onbekend deel van de allochtone autohandelaren. Volgens de experts zijn zij beter georganiseerd wat betreft drugscriminaliteit.

Zelden klandizie

Een deel van de autobedrijven is doordeweeks veel gesloten. Dat roept volgens de onderzoekers de vraag op waarvan ze open kunnen blijven. Dit geldt ook voor bedrijven waar zelden klandizie wordt gezien, hoewel ze de hele week open zijn.

Bij andere bedrijven is de eigenaar van de autohandel ook actief in andere branches die weinig van doen hebben met de autowereld. Ook dat is volgens het onderzoek een mogelijke aanwijzing voor criminele praktijken, zoals drugshandel, wietteelt of witwassen.

Gemeenteraad

Naast de autobranche constateert de Rekenkamer dat de gemeente Hoogeveen wietteelt en mogelijke criminele activiteiten met vastgoedlocaties niet in beeld heeft. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek eind september.