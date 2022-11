‘Te weinig zicht op Nederlandse gedetineerden die terugkeren uit buitenland’

Connect on Linked in

Nederland heeft te weinig zicht op Nederlandse gedetineerden die in het buitenland vastzaten en terugkeren. Dat zegt de reclassering in NRC. De organisatie pleit voor soepelere regels om ze hier hun straf te laten uitzitten.

VOG

Ongeveer 1.600 Nederlanders zitten vast in het buitenland. Als zij het laatste deel van hun straf niet in Nederland uitzitten, heeft de overheid geen zicht op hun terugkomst. Dat kan leiden tot risico’s voor de samenleving, zoals bij bijvoorbeeld zedendelinquenten die een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen krijgen, omdat hun juridische verleden hier onbekend is. Als een zedendelinquent het laatste deel van zijn straf in Nederland zou uitzitten, is er volgens reclassering minder kans op herhaling.

Soepelere regels

Organisaties die Nederlandse gevangenen in het buitenland begeleiden, zoals Dutch&Detained, pleiten voor soepelere procedures om ze hier hun straf te laten uitzitten. Een van die regels zou moeten zijn dat gedetineerden nu minstens zes maanden straf in Nederland kunnen uitzitten. Dan kan de reclassering helpen bij terugkeer naar de maatschappij.

Potentieel gevaar

Voormalig staatssecretariaat van justitie Fred Teeven erkent in NRC het belang om het restant van een celstraf in Nederland uit te zitten, in plaats van in het buitenland. Hij noemt het gegeven dat er nu geen zicht is op deze (ex)gedetineerden een potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving.