Teamchefs Landelijke Eenheid overgeplaatst na zelfmoord

Connect on Linked in

Twee teamchefs van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie worden overgeplaatst. Volgens NRC Handelsblad is de reden dat ze een politieagent onzorgvuldig hebben behandeld. Deze agent, Mike Versteege (31), pleegde vorig jaar december zelfmoord. Hij had herhaaldelijk geklaagd over pesten door zijn superieuren.

Depressief

Volgens de krant heeft de politie dit woensdag aan de ouders van Versteege en aan zijn directe collega’s bekendgemaakt. Het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Oost-Nederland heeft de afgelopen negen maanden onderzoek verricht naar deze zaak en een rapport uitgebracht.

Versteege was digitaal expert en belast met het zoeken van technologische oplossingen voor opsporingsproblemen. Versteege had ;aten weten depressief te worden van de wijze waarop leidinggevende collega’s met hem omgingen. Volgens de chef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg kan ‘geen uitspraak worden gedaan’ over een causaal verband ‘tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van Mike’.

Wel was er volgens haar sprake van ‘plichtsverzuim door betrokkenen’ of pestgedrag, en er zijn ‘ernstige werkfouten’ gemaakt. ‘Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten en dat betreur ik’, zegt Van den Berg.

Spelletjes

De fouten hadden volgens haar te maken met ‘gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden rond een overplaatsing van Mike. Hierdoor wist hij niet goed waar hij aan toe was. Ook zijn toezeggingen door zijn leidinggevenden niet nagekomen en bevatte het besluit tot overplaatsing feitelijke onjuistheden’.

De affaire sluit aan op conclusies die KPMG Integrity opschreef in een rapport (pdf) over Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. In het rapport staat een waslijst aan details over ongewenst gedrag binnen verschillende afdelingen van de DLIO. Een van de conclusies is dat de sommige leidinggevenden kwalitatief slecht werk leveren en zich schuldig maken aan machtsmisbruik en spelletjes spelen met medewerkers.

Het onderzoek werd door de korpsleiding ingesteld na onthullingen van radioprogramma Argos en NRC over een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid.