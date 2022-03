‘Telefonische instructie om Rotterdammer dood te schieten’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank over het doodschieten van de 20-jarige Roncherello gezegd dat de verdachte telefonisch de instructie kreeg om te schieten, aldus het Algemeen Dagblad. De 18-jarige verdachte doet er het zwijgen toe. In oktober werd in Rotterdam-Zuid in de wijk Bloemhof geschoten op een rijdende auto met vier vrienden. Eén van de kogels belandde in de rug van de 20-jarige Rotterdammer die overleed.

Beroving

De schietpartij volgde op een beroving van een vriend van Roncherello die geld pinde terwijl zijn vrienden in de auto zaten. De berovers vertrokken in een Skoda en de groep van het slachtoffer reed erachteraan. Er ontstond een achtervolging en kort daarna nam een schutter vanaf de straat de achtervolgers onder vuur.

De schutter zou per telefoon door de inzittenden van de Skoda zijn opgetrommeld en zijn geïnstrueerd om te schieten.

Glock

De politie hield de tiener eind november aan nadat Opsporing Verzocht camerabeelden van hem had getoond. Hij werd onder meer aan zijn loopje, schoenen en jas herkend. Zijn telefoon lokaliseerde op het moment van de schietpartij in Bloemhof. Bij de arrestatie had de 18-jarige een Glock-pistool op zak. Of dat het gebruikte wapen is geweest is nog onbekend.

Donderdag staan vijf mannen terecht die in de Skoda zouden hebben gezeten.