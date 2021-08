Telefoons verdwenen crimineel opgedoken

Connect on Linked in

Er zijn twee pgp-telefoons van de in 2013 verdwenen drugshandelaar Henk Vierwind (50) uit Nederweert opgedoken. Het zijn BlackBerry’s die mogelijk aanknopingspunten bevatten voor het politieonderzoek naar deze cold case. De weduwe van Vierwind tipte De Telegraaf over de vondst. Het onderzoek wordt nu door de politie Oost-Nederland mogelijk heropend.

Veluwe

De weduwe heeft de toestellen gevonden. Vierwind was sinds 6 december 2013 vermist. In januari 2014 doorzocht de politie nog een woning in Nederweert waar Vierwind mogelijk voor zijn dood nog een afspraak had gehad. Dat leidde niet direct tot belangrijke resultaten. Het was al wel sinds december duidelijk dat Vierwind ernstig werd bedreigd en naar een vakantiepark op de Veluwe was gevlucht. Op 6 december vertrok hij vanuit Harderwijk in een Volvo naar Nederweert voor een afspraak.

“Puntkop”

Vierwind gold als een grote handelaar in synthetische drugs. De weduwe zegt nu in De Telegraaf dat een crimineel met de bijnaam “Puntkop” achter de verdwijning zou zitten. De advocaat van deze Roland M. zegt tegen de krant dat zijn cliënt iedere betrokkenheid bij de verdwijning van Vierwind ontkent, en dat M. in die laatste dagen voor de verdwijning geen contact zou hebben gehad met de verdwenen drugshandelaar.

De weduwe suggereert dat M. nog achter meer verdwijningen zou zitten. In 2013 verdween Vierwind’s zakenpartner Hajzer Fazlijevic. Overigens kwam in april 2013 een broer van Vierwind om het leven gekomen bij een woningbrand. Vierwind stond ook in contact met de verdwenen Belg Jelle Leemans, die in november 2013 spoorloos verdween nadat hij een afspraak had in West-Brabant.

Ennetcom

In 2013 waren er de twee grootste leveranciers van met pgp versleutelde BlackBerry-telefoons op de markt: Ennetcom en PGPSafe. In respectievelijk 2016 en 2017 slaagde de politie erin miljoenen berichten van servers van die bedrijven (in Canada en Costa Rica) leesbaar te maken. Het is niet duidelijk welk bedrijf de gevonden telefoons van Vierwind heeft geleverd.

Ook is niet duidelijk of er op de in beslag genomen data nog sporen te vinden zijn van berichten of contacten of andere gegevens van de telefoons van Vierwind. De politie zal ook moeten gaan onderzoeken of ze nog toegang kan krijgen tot informatie op de telefoon zelf, of het IMEI-nummer van de telefoons kan achterhalen.