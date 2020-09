De tentakels van een dodelijk heroïneschip (UPDATE)

Connect on Linked in

In de nasleep van een in beslag genomen mega-transport van Iraanse heroïne, met Nederlandse connecties, zijn zeker 17 mensen geliquideerd, onder wie de gewezen Passage-verdachte Ali Akgün en een Griekse onderzoeksjournalist. In een nog lopende rechtszaak is in Athene een scheepstycoon verdacht, de superrijke eigenaar van Nottingham Forest. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse New Republic.

Door @Wim van de Pol

In 2014 verliet tanker Noor One de haven van Dubai op weg naar Griekenland. In de Golf van Oman kreeg het op volle zee zeker 2 ton Iraanse heroïne aan boord van een viskotter die langszij kwam. Bij Athene werden de drugs succesvol aan land gebracht maar op 22 juni ging het mis en werd alles in beslag genomen. Er kwamen 33 mensen vast te zitten, maar zoals zo vaak, niet de hoofdverdachten.

Inmiddels sleept de zaak nog altijd voort in hoger beroep. De huidige Griekse minister-president, een voormalig minister-president en vooral de Griekse scheepsmagnaat Evangelos Marinakis (eigenaar van Olympiakos Piraeus en Nottingham Forest) zijn in de zaak betrokken.

De New Republic schat de oorspronkelijke investering op 20 miljoen euro, de winst bij straatverkoop in West-Europa zou in de honderden miljoenen euro zijn gelopen.

Gemeenschappelijk transport

Twee Iraanse Koerden waren ten tijde van de inbeslagname hals over kop uit Athene gevlucht: Naji Sharifi Zindashti en zijn jeugdvriend Mohammed “Diesel” Ahmet. Dertig jaar eerder ontsnapten ze in Teheran samen aan de gevangenis en aan de doodstraf, na een vonnis over heroïnehandel. Zindashti vestigde zich in Turkije en raakte diep verwikkeld de Turkse onderwereld, maar ook in de Turkse politiek.

Bronnen van de New Republic en Crimesite waren al jaren bekend met verhalen over het mislukte transport van de Noor One. De investering in de 2 ton was gemeenschappelijk geweest. Ook werd gezegd dat naast criminelen van Turks-Koerdische komaf Nederlanders en Belgen van Turkse komaf betrokken waren, een Rotterdammer en ook Ali Akgün, die naast Dino Soerel verdachte was in liquidatieproces Passage, waar hij werd vrijgesproken van moorden.

Volgens bronnen zou het transport in Turkije zijn betaald waarbij een bekende heroïnehandelaar, die ooit in Nederland woonde, als tussenpersoon zou hebben bemiddeld.

Akgün

Vaststaat dat de Griekse kustwacht in juni 2014 was getipt over de heroïne op de Noor One. Maar hoe kwam die tip daar terecht? In een e-mail van september 2014 uit een Turks politiedossier over de zaak wordt de Iraniër Zindashti, zelf één van de vermeende betrokkenen, ervan beschuldigd te hebben getipt. Binnen het groepje heerste moorddadig wantrouwen.

De witte Porsche van Zindashti werd in het najaar van 2014 doorzeefd in het centrum van Istanbul. Niet Zindashti, maar een neef en zijn dochter waren op slag dood. Verdachten van die aanslag werd in december 2014 aan de kust bij Istanbul door onbekenden doodgeschoten. Drie dagen later werd Ali Akgün in zijn hoofd geschoten terwijl hij in zijn zwarte Bentley voor een stoplicht in Istanbul aan het wachten was. Mohammed “Diesel” kwam vlak voor Nieuwjaar 2015 aan de beurt. Zijn lichaam werd doorzeefd gevonden in de Zee van Marmara, vastgebonden aan een oud anker. Of Diesel nog een vriend van Zindashti was is de vraag. ‘Ik heb hem gestraft’ zou Zindashti hebben ge-appt, zo schreef een Turkse krant later op basis van een politie-dossier.

In de lente van 2015 werd Cetin Koç, ook één van de investeerders in de Noor One, in Dubai doodgeschoten. De autoriteiten van de UAE berichtten aan Canada dat de verdachten hitmen uit British Colombia zouden zijn. Niet lang daarna vond een boer daar de lichamen van de twee Canadezen in een weiland.

De New Republic suggereert dat ook de mislukte aanslag op Sjaak B. in Panama met de Noor One te maken zou hebben, maar geeft daarvoor geen nadere argumenten.

De broer van Cetin Koç werd dat jaar geëxecuteerd in een hondenhok in Teheran. In Istanbul werd een advocaat van één van de betrokkenen geliquideerd. In totaal zouden nu 17 mensen zijn gedood als gevolg van de vete rondom de Noor One. Wie had de autoriteiten getipt? (lees verder onder reclame)

Inbraak bij officier van justitie

Ook in Griekenland vielen er doden en waren er vreemde ontwikkelingen. Daar was direct na de aanhouding van de 33 verdachten in 2014 een Nederlandse vrouw van Koerdische komaf op bezoek geweest bij de verdachten. Uit telefoontaps van de Nederlandse politie blijkt dat zij kennelijk was gestuurd om ervoor te zorgen dat er niet werd gepraat. Ze zou ook 200.000 euro cash in Griekenland ten behoeve van verdachten hebben achtergelaten.

Twee verdachten vonden in merkwaardige omstandigheden dood in detentie. Het ging om een natuurlijke dood, maar er werd geen onderzoek naar gedaan. Een getuige in het proces, die een laptop zou bezitten met cruciale informatie over de financiering van de Noor One, verdween spoorloos met laptop en al. Drie officieren van justitie werden van de zaak afgehaald en een voorzitter van de rechtbank trad terug.

In juni 2017 bleek er in een appartement van een officier van justitie te zijn ingebroken, en bleek ze te zijn geobserveerd door onbekenden. Een man die in de zaak informatie over een link met Dubai had gegeven kreeg een merkwaardig auto-ongeluk.

Een onderzoeksjournalist werd geliquideerd. Een andere Griekse journalist werd bedreigd met een vuurwapen toen hij in het Hilton in Athene iemand over de zaak wilde interviewen.

De rechtszaak is inmiddels verplaatst naar een beveiligde lokatie in een gevangenis.

Zeer invloedrijk man in Griekenland

Terwijl de rechtszaak zich voortsleepte gingen politieonderzoeken in verschillende landen ook door. In 2019 was duidelijk dat de schimmige Griekse reder en onderwereldfiguur Efthymios Yiannousakis niet alleen de Noor One had geleasd. Hij was ook betrokken geweest bij veel vooroverleg over de financiering en het transport van de heroïne, met onder meer Zindashti, en enkele anderen, die dood waren of vastzaten.

Ook is duidelijk dat één van de meest invloedrijke mannen in Griekenland mogelijk weet had van het transport: Evangelos Marinakis. Hij is eigenaar van voetbalclubs en tanker-rederijen, en van bijna alle vastgoed in havenstad Pireus. Marinakis is ook een societyfiguur, altijd omringd door in het zwart geklede bodyguards.

Bovendien is Marinakis zeer close met politici uit de centrum-rechtse Nieuwe Democratische Partij en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Ook heeft hij nauwe banden met de Chinese overheid. Hij bemiddelde toen de Chinezen de haven Pireus overnamen.

Hij is nu ook verdachte in lopend onderzoek naar de zaak van de Noor One. Marinakis ontkent.

Niet 2 maar 3 ton

Twee getuigen, onder wie de huurder van de Noor One, zeggen in Dubai scheepvaartzaken met Marinakis te hebben gedaan. En uit telefoontaps van een geheel separaat onderzoek van een Griekse inlichtingendienst lijkt Marinakis overleg te hebben over de huur van de Noor One. Ook spreekt hij over de voorbereiding van een ‘groot project’ en ‘Iraanse vissers’.

De reder die de Noor One had geleasd, Efthymios Yiannousakis is inmiddels tot levenslang veroordeeld, en zijn zaak speelt nu in hoger beroep. Hij begin nu steeds meer te verklaren.

De plot over de Noor One wordt nog ingewikkelder.

Er waren niet 2 ton heroïne maar 3 ton, zegt Yiannousakis nu. Eén ton werd er in de Middellandse Zee afgehaald en in een kleiner schip naar Servië vervoerd. Die ton was van Marinakis persoonlijk, zegt Yiannousakis nu. Dat bevestigt de verklaringen van getuigen in het Turkse onderzoek naar de zaak.

Yiannousakis zegt nu ook dat de Iraanse Koerd Sharifi Zindashti het meesterbrein was. Zindashti wordt sinds 2018 door Griekenland gezocht.

Foto van Zindashti

Zindashti verbleef ondertussen in Turkije. In 2018 werd hij daar gearresteerd (zie foto boven). Maar zes maanden later kwam hij groot op een andere manier in de Turkse media naar buiten. Hij was vrij en zat gezellig te dineren met een hooggeplaatste figuur van de partij van president Erdogan. Zindashti zou zelfs legaal in Turkije verblijven.

This #AKP lawmaker used to claim that he has no connections to #Iranian drug lord #Zindashti until @cumhuriyetgzt’s @zehra_ozdilek exposed his photo having a meal w/ him, alongside an AKP women’s branch member who offered to sell him #Turkish citizenship.https://t.co/TefTj4YhdZ pic.twitter.com/vvGqgVkiuX — Aykan Erdemir (@aykan_erdemir) March 9, 2019

Nog geen maand nadat de foto in de publiciteit kwam was er weer een liquidatie van één van de betrokkenen bij de zending op de Noor One: Ilhan Üngan werd op straat in Istanbul twee keer in zijn hoofd geschoten. Üngan was de man die volgens de recherche in Turkije verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de moord in de Porsche op de dochter en neef van Zindashti. ‘Ik weet precies wie het is’, had Zindashti gezegd op de begrafenis.

Zindashti verblijft nu op een onbekende locatie, mogelijk in Koerdisch Irak.

In Griekenland loopt het onderzoek en het schandaal rond de premier en voetbalmagnaat Marinakis nog door.