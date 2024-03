Ter dood veroordeeld door blunder bij fotoconfrontatie

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten is een 54-jarige man vrijgelaten nadat foto’s van een fotoconfrontatie zijn onschuld in een zaak van een dodelijke brandstichting aantoonden. Die fotoreeks bleken al die tijd in het dossier van het Openbaar Ministerie te hebben gezeten, maar waren nooit met de verdediging gedeeld. Een openbaar aanklager had eerder zelfs aan een rechtbank verklaard dat deze foto’s niet bestonden. Een getuige had de verdachte geïdentificeerd op basis van een fotoconfrontatie. Nu blijkt dat de foto van de verdachte niet bij de voorgehouden foto’s was gevoegd.

Drugsgebruikers

Het gaat om de zaak van Daniel Gwynn uit Philadelphia. Op 19 november 1994 werden twee verdiepingen van een appartementengebouw in West-Philadelphia met benzine overgoten. In het vervallen en leegstaande gebouw sliepen krakers en drugsgebruikers. Ze werden rond 06.00 door de vlammen verrast en het trappenhuis was geblokkeerd. De meeste sprongen naar buiten op een stapel afval, maar er kwam een vrouw om het leven.

Gwynn was in die tijd drugsgebruiker en een van de overlevenden. Hij legde tegenover de politie een bekentenis af.

Maar het onderzoek liet ernstig te wensen over, zo is later gebleken, bijna dertig jaar na zijn veroordeling tot de doodstraf.

Fotoreeks

Nu heeft de openbaar aanklager aan de rechtbank gevraagd om toestemming om alle aanklachten in te trekken, daarbij verwijzend naar een gebrekkig onderzoek, en lacunes in het bewijsmateriaal. Volgens de officier van justitie stoelt dat op gebrekkige getuigenverklaringen. Bovendien is er nu een alternatieve verdachte in beeld. Het is een man van wie al bekend was dat hij mensen in het gebouw had bedreigd. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor een andere moord.

Aanklagers waren decennia blijven volhouden dat getuigen Gwynn hadden geïdentificeerd in een fotoreeks. Maar in die die fotoreeks bleek zijn foto dus nooit te zijn opgenomen. Pas toen een rechter na ruim 25 jaar besloot dat het gehele dossier aan de verdediging moest worden overgedragen is dat gebleken.

Er waren overigens ook al problemen met de bekentenis van Gwynn. Hem was nooit verteld dat hij het recht had te zwijgen. Bovendien is zijn bekentenis niet in overeenstemming met cruciale feiten in het dossier.

De aanklager is nu van mening dat Gwynn een valse bekentenis heeft afgelegd door angst en zijn drugsverslaving.