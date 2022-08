Ter dood veroordeelde Clinton Young in V.S. opnieuw aangehouden

Connect on Linked in

De ter dood veroordeelde Amerikaan Clinton Young is opnieuw aangehouden en in bewaring gesteld, nadat hij eerder op borgtocht was vrijgelaten. Hij zat eerder bijna twintig jaar vast op de beschuldiging van moord.

door Joost van der Wegen

Aangehouden

De stichting die zich bezighield met het strijden voor de vrijlating van de ter dood veroordeelde Amerikaan Clinton Young, maakte vrijdag bekend dat hij weer is aangehouden en in hechtenis genomen. Hij is voor dezelfde feiten aangehouden, maar deze keer in een andere county.

Young werd in 2001 ter dood veroordeeld vanwege twee moorden die dat jaar in Texas werden gepleegd. In september 2021 mocht hij de dodencel verlaten in afwachting van een nieuw proces. Hij was voorwaardelijk vrijgelaten en geldt nog steeds als een verdachte. De vrijlating vond onder meer plaats vanwege een belangenverstrengeling van een van de ambtenaren bij justitie.

Moorden

Op 24 en 25 november 2001 vinden de twee moorden in Texas plaats. Er worden vier jonge jongens in de leeftijd van 18 tot 22 jaar gearresteerd: David, Mark, Darnell en Clinton. De eerste drie vormen een vriendengroep. Clinton is net 18 jaar en de jongste van het stel.

Hoewel Young bij beide incidenten aanwezig was, is het onduidelijk of hij de moorden pleegde. Zijn veroordeling was alleen gebaseerd op een verklaring van medeverdachte David Page, terwijl het forensisch bewijs die verklaring niet lijkt te ondersteunen. Page stelt dat hij er alles aan had gedaan om Young zo verdacht mogelijk te maken, om zelf strafvermindering te krijgen.

Na hun arrestatie getuigen de drie vrienden dat Clinton de schutter was in beide zaken. Clinton weet niet wat zij hebben verklaard, maar besluit dat hij niet met de politie praat zonder advocaat. ‘Vanwege de cultuur waarin ik opgroeide: ik ging de mensen waarmee ik was, niet verraden.’

Zaak

De Nederlandse filmmaker Jessica Villerius maakte een documentaire over Young’s zaak en legde zelf een getuigenis af over de verklaringen die een aantal verdachten voor haar camera deden. De documentaire droeg bij aan de vrijlating van Young.

Ook Amnesty International boog zich over de zaak: ‘Verzachtende omstandigheden omtrent Young’s gewelddadige jeugd en mentale gezondheid werden in de rechtszaak terzijde geschoven’, stelt ze. Amnesty voerde, evenals de Clinton Young Foundation en Save An Innocent Life, actie voor een ‘eerlijke berechting’ van Clinton Young.

Clinton Young zegt onschuldig te zijn. Zijn executie zou op 26 oktober 2017 in de staat Texas plaatsvinden. Maar nadat wereldwijd actie voor Clinton werd gevoerd, trok men de executie-datum in. Young werd op borgtocht vrijgelaten, nadat hier een crowd funding voor was gevoerd.