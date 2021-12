Ter dood veroordeelde V.S. bekent tweede moord

Connect on Linked in

Een Amerikaanse man heeft vlak voor zijn executie in de staat Mississippi een tweede moord bekend. Hij gaf aan het ‘waard te zijn om te sterven’.

Schietend

De 50-jarige David Neal Cox was door de rechter al veroordeeld voor de moord op zijn voormalige vrouw Kim, in mei 2010. Hij was schietend het huis van zijn ex-vrouw binnengegaan, nadat hij eerder was beschuldigd van het terroriseren van het gezin en het seksueel mishandelen van haar dochter, van wie hij de stiefvader was.

Injectie

In 2012 bekende de man de moord op zijn vrouw en kreeg hij de doodstraf opgelegd. Op 17 november van dit jaar werd die straf ten uitvoer gelegd, via een injectie met drie soorten chemicaliën.

Vlak voor zijn dood bekende hij nog een tweede moord, maakte de officier in de zaak maandag bekend: die op zijn in 2007 verdwenen schoonzus Felicia. Cox was al verdacht van de moord, maar heeft deze nu ook toegegeven.

Hij gaf aan een brief te hebben geschreven aan haar familie, die via een tussenpersoon bij hen bezorgd zal worden. Niet bekend is wat er in de brief staat. Verder heeft hij de plaats waar hij het lichaam zou hebben gedumpt omschreven.

Doodstraf

Het was de eerste keer in negen jaar dat de staat Mississippi de doodstraf weer liet uitvoeren. De uitvoering van de straf voor David Cox verliep volgens getuigen zonder haperingen.

Lange tijd hebben Amerikaanse staten problemen gehad met het uitvoeren van de doodstraf, omdat bedrijven die ze produceren de stoffen voor dit doel niet meer wilden leveren.