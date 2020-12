Ter dood veroordeelde vraagt Trump om gratie

Connect on Linked in

Een ter dood veroordeelde man heeft in de VS op het laatste moment een gratieverzoek bij president Donald Trump neergelegd. Dustin Higgs is veroordeeld voor opdracht geven voor een drievoudige moord. Onder de aftredende Trump zullen in de overgangsperiode vijf federale delinquenten versneld ter dood worden gebracht. Higgs zal de laatste op deze lijst zijn.

Drie vrouwen

Dustin Higgs is door een federale rechter veroordeeld en zou volgende maand pas worden geëxecuteerd.

Op 27 januari 1996 vermoorde Willis Haynes drie vrouwen in een hut in het bos in de staat Maryland, na een ontvoering. Haynes werd apart berecht en kreeg levenslang zonder mogelijkheid op vervroegde invrijheidstelling.

Higgs schrijft in zijn petitie aan de president dat er ook bij justitie geen twijfel over bestaat dat hij zelf de slachtoffers niet heeft vermoord. In het proces hebben zijn advocaten betoogd dat het cruciale bewijs kwam van een mededader die ‘een wezenlijke tegemoetkoming’ kreeg voor zijn verklaring.

Martin Luther King

Op 20 januari treedt de nieuwe president Joe Biden aan. Als de plannen van de Trump-administratie doorgaan zullen voor dat moment in januari nog drie veroordeelden ter dood worden gebracht in vier dagen. Higgs is de laatste. Hij moet sterven door een injectie op 15 januari in het federale gevangeniscomplex van Terre Haute, Indiana.

In de VS is over die datum van 15 januari veel gesproken omdat het de geboortedag is van Martin Luther King, de vreedzame strijder voor burgerrechten van zwarte Amerikanen die in 1968 is vermoord.

Trump heeft besloten stilgelegde federale executies opnieuw te starten, voor het eerst sinds 2003. Dit jaar zijn door de federale regering al tien mensen ter dood gebracht. Dat is meer dan in alle staten samen. Zoiets is voor het laatst gebeurd in 1896.