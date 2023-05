‘Terminal in Spaanse containerhaven spil cocaïnenetwerk’ (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil heeft een crimineel netwerk ontmanteld dat grootschalig cocaïne importeerde via een bepaalde containerterminal in de zuidelijke containerhaven van Algeciras. Er is daarbij een ton cocaïne gepakt. Bij het onderzoek was ook Europol betrokken.

Transportbedrijf

De smokkelmethode maakte gebruik van een transportbedrijf dat steeds op dezelfde terminal in Algeciras containers ophaalde.

De ambtenaren begonnen eind 2022 met het onderzoek, nadat er 500 kilo cocaïne was gevonden in een vrachtwagen. Het leek erop dat een groep vrachtwagenchauffeurs, die allemaal werkten voor hetzelfde vrachtvervoerbedrijf, aan smokkel van cocaïne meededen, en altijd vanaf dezelfde terminal containers afvoerden.

Facilitators in de haven

Gaandeweg het onderzoek bleek dat de chauffeurs samenwerkten met corrupte havenwerkers op de bewuste terminal. Die verlaadden de tassen met cocaïne in containers die niet werden gecontroleerd en door de chauffeurs vervolgens van het terrein af werken gereden.

Dertig verdachten

De Guardia Civil zegt dat de veronderstelde leider van de groep is gearresteerd. In totaal zijn dertig verdachten aangehouden.

In de operatie zijn in totaal 23 panden in Spanje doorzocht. Er is ter waarde van veertig miljoen euro aan vermogen in beslag genomen, waaronder 172.000 euro aan contant geld.

Ook nam de Guardia Civil tien auto’s, juwelen en luxe horloges in beslag, naast een machinepistool en twee pistolen, mobiele telefoons en computerapparatuur.

