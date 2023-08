Terrein met caravan met MDMA mag gesloten blijven

Connect on Linked in

De burgemeester van Eindhoven mag een terrein van een autoschade-herstelbedrijf in die gemeente sluiten, nadat daar drugs werden gevonden. Dat heeft de rechter bepaald.

Foto is ter illustratie

Werkzame stof

In een caravan op het terrein van het bedrijf werd in maart 2,3 kilo MDMA gevonden, de werkzame stof in xtc. Ook vond de politie gasflessen, jerrycans en kannen met het opschrift aceton. Water en stroom in de caravan liepen via het bedrijfspand.

De exploitant van het autoschade-herstelbedrijf zei toestemming te hebben gegeven aan een persoon om zijn caravan daar te stallen tijdens de wintermaanden.

Sluiten

De burgemeester besloot dat stuk van het terrein na de vondst van de grondstoffen voor drugs, in mei voor 12 maanden te sluiten. Het bedrijf maakte daarop bezwaar.

De rechter in Oost-Brabant geeft de burgemeester nu gelijk. Ze vindt het argument dat het bedrijf failliet zal gaan als dit deel van haar bedrijventerrein niet gebruikt kan worden, niet gelden.