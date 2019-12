‘Territoriale strijd’ tussen criminele groepen in Veenendaal

Print This Post

De dreiging op café Het Dak van de Markt in Veenendaal is veroorzaakt door ‘een territoriale strijd tussen rivaliserende criminele groeperingen, zo schrijft de eigenaar Sytse Tamminga op Facebook. Het Veenenendaalse café werd vorig jaar meerdere keren beschoten, er is op 11 september van dit jaar brand gesticht en op 19 september lag er een handgranaat voor de deur.

Volgens Tamminga is het gevaar voor Het Dak van de Markt nu weg. De café-eigenaar schrijft dat ‘hulp van buitenaf’ duidelijk heeft gemaakt dat er ruzie is geweest tussen rivaliserende criminele groeperingen. Waarschijnlijk heeft het café mensen de deur gewezen die tot één van deze partijen behoorden. Daardoor zou de gedachte zijn ontstaan dat het café partij had gekozen.

De onbekende partij (die anoniem wenst te blijven) heeft in een bemiddelende rol duidelijk gemaakt dat het café geen partij is.