Tien arrestaties voor grootschalige hypotheekfraude in regio Amsterdam

In een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam heeft de politie op negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam in totaal tien verdachten aangehouden. Het gaat om mensen tussen de 23 en 45 jaar die werken in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude.

Het onderzoek startte na een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens en jaarcijfers of fictieve dienstverbanden werden gebruikt. De hoofdverdachte had daarbij volgens de politie een sturende rol en is zelf in bezit van een vastgoedportefeuille.

Veel van zijn klanten blijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de aangehouden verdachten.

Doorzoekingen

Na de aanhoudingen zijn negen locaties, waaronder vier woningen en vijf bedrijfspanden van de verdachten doorzocht. De bedrijfspanden betroffen een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Ook zijn zeven kluizen in De Nederlandse Kluis doorzocht. Hierbij is administratie, contant geld en waardevolle goederen, zoals horloges en sieraden, in beslag genomen.

Heengezonden

Alle verdachten zijn donderdag heengezonden, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het onderzoek loopt volgens de politie nog volop en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.