Tien arrestaties voor recordhoeveelheid van 2,3 ton coke in Engeland (VIDEO)

In Noord-Londen zijn donderdag tien verdachten gearresteerd in verband met de inbeslagname van ongeveer 2,3 ton cocaïne die in een partij bananen in het Verenigd Koninkrijk is geïmporteerd. Het gaat om een van de grootste cocaïnevondsten in Groot-Brittannië ooit. Dat meldt National Crime Agency.

De inbeslagname maakte deel uit van een onderzoek dat werd geleid door het gezamenlijke National Crime Agency en het Organised Crime Partnership (OCP) van de Metropolitan Police Service.

De tien verdachten zijn mannen van 21 t/m 56 jaar. Zij werden opgepakt op twee adressen in Noord-Londen nadat ze 41 pallets hadden afgeleverd waarin de cocaïne was geladen. De drugs zouden een straatwaarde hebben van ongeveer 184 miljoen pond (ruim 212 miljoen euro).

De megapartij coke werd op zondag 14 februari gevonden door Border Force-agenten in de internatonale haven van Portsmouth. De container met daarin bananen was de dag ervoor op een vrachtschip uit Colombia aangekomen.

De pallets werden afgeleverd op een industrieterrein in Tottenham in Noord-Londen, waar OCP-officieren – ondersteund door gewapende eenheden van de NCA en de MPS – binnenkwamen om de vijf ontvangers te arresteren. De andere vijf mannen werden gearresteerd op een ander industrieterrein in Enfield.

Alle tien de verdachten zitten vast.

The seizure – believed to be one of the largest ever in the UK – resulted in 10 men aged 21-56 being detained after taking delivery of 41 banana pallets in North London.

The drugs had already been removed by Border Force officers at Portsmouth International Port. @ukhomeoffice pic.twitter.com/jJu3kys3sl

