Tien jaar cel en tbs voor dader Wassenaarse hotelmoord: ‘Ik heb een ziek groot probleem’

Connect on Linked in

De verdachte in de Wassenaarse hotelmoord heeft van de rechter 10 jaar celstraf gekregen, en tbs met dwangverpleging. De rechter ging niet mee met het pleidooi van de advocaat van Thanassis K., dat het slachtoffer Monica Florez aan overdosis drugs moet zijn overleden.

Beeld: Facebook-afbeelding van de vermoorde Braziliaanse, transseksuele sekswerker Monica Garces Florez, ook wel ‘Briza’ genoemd.

Hotel

Het levenloze lichaam van de 40-jarige transseksuele vrouw Monica ‘Briza’ Garces Florez werd op 3 januari 2022 gevonden in een kamer van het Van der Valk-hotel in Wassenaar. Ze was daar samen geweest met de 32-jarige Thanassis K. Ze hadden op 1 januari ingecheckt in het hotel.

Zij lag naast het bed op de grond, grotendeels bedekt onder een matras-topper, lakens en een kussen. Uit forensisch onderzoek kwamen drie mogelijke doodsoorzaken naar voren: verwurging, cocaïne-intoxicatie of een combinatie van beide.

Verwurging

De rechtbank gaf in haar uitspraak aan dat het slachtoffer moet zijn overleden, als gevolg van het letsel dat is toegebracht door de verdachte: ‘De verwurging is de onmiskenbare schakel geweest die hebben geleid tot haar dood. Er is geen sprake van zelfverdediging.’

De verdachte verliet na de dood van de vrouw het hotel even na middernacht via een nooddeur. Hij appte een vriend dat hij een ‘ziek groot probleem’ had. In het verweer van zijn advocaat kwam naar voren dat hij zich had verdedigd in een schermutseling met zijn vriendin, en dat zij aan de flinke dosis cocaïne die in haar bloed was gevonden was overleden.

Gezien de sporen van verwurging aan haar keel, ging de rechtbank hier niet in mee. Ook het feit dat ze onder de matras-topper, lakens en kussens was gevonden, paste niet in dat scenario, aldus de rechters.

Doodslag

Monica Florez was een Colombiaanse vrouw die al twintig jaar in Nederland woonde. Ze was actief als sekswerker. Ze had al een aantal jaren een relatie met Thanassis K.

K. heeft volgens psychologische rapporten een ernstige persoonlijkheidsstoornis, en was meervoudig drugsgebruiker. In de strafmaat voor doodslag werd rekening gehouden met een verminderde mate van toerekeningsvatbaarheid. De tbs met dwangverpleging kreeg hij om er zeker van te zijn dat hij wordt behandeld, in het belang van de veiligheid van de samenleving.