Tien jaar cel voor beschieting auto in Rotterdam (VIDEO)

Een man uit Curaçao (27) heeft dinsdag van de rechtbank in Rotterdam tien jaar cel gekregen voor het beschieten van twee mensen in een auto. De rechtbank vindt dat twee pogingen tot moord bewezen zijn. De straf is hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. De politie zoekt overigens nog naar een of meer verdachten in de zaak.

Meerdere personen?

Het incident gebeurde in de schemering op de avond van de avond van 7 september, om 22.15. De twee slachtoffers zaten in een Kia Rio die stilstond voor een stoplicht onder een viaduct op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek.

De bestuurder en zijn vriendin vluchtten de auto uit en bleven ongedeerd.

Onder meer omdat er van dichtbij en gericht is geschoten, beschouwt de rechtbank het incident als een poging tot moord.

Na de aanhouding van de verdachte bracht de politie de zaak nogmaals naar buiten omdat ze ervan uit ging dat er meer personen betrokken waren. Het onderzoek loopt nog. Alle informatie is nog op Opsporing Verzocht te vinden.

Dna

Er zaten meerdere kogelinslagen in de auto en er lagen kogelhulzen op straat. Op één van die hulzen is dna aangetroffen dat bleek te matchen met dna van de verdachte. Na uitzendingen op Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht kwamen er waardevolle tips binnen. Iemand wist zich een deel van het kenteken van de auto van de schutter te herinneren. Een andere getuige wist het type en ook een kleur van de auto. Het ging om een VolvoV40 die ook bleek te zijn gefilmd door camera’s. Deze informatie leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de nu 27-jarige man uit Curaçao.