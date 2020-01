Tien leden Mexicaanse muziekband bruut vermoord (VIDEO)

Print This Post

Tien leden van de Mexicaanse muziekband Sensación zijn vrijdag vermoord in de plaats Mexcalzingo in de zuidwestelijke deelstaat Guerrero. De krant El Universal meldt dat de muzikanten vermoedelijk zijn vermoord door leden van de criminele bende Los Ardillos.

Gewapende mannen

De bandleden (in de leeftijd van 15 tot 42 jaar) kwamen met twee voertuigen terug van een optreden in de plaats Tlayelpan. Onderweg werden ze op klaarlichte dag bij een controlepost staande gehouden door gewapende mannen die de muzikanten vermoordden en hun voertuigen in brand staken. De lichamen van de slachtoffers waren allemaal verbrand.

Los Ardillos

De beruchte bende Los Ardillos is al meer dan twee decennia betrokken bij drugshandel, afpersing en ontvoering in het bergachtige gebied van Guerrero, dat vanwege de onderlinge machtsstrijd tussen drugorganisaties als een van de gevaarlijkste regio’s in Mexico geldt.