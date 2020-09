Tien maanden cel voor wiet, coke, vuurwapen en 76.000 euro in Beuningen

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag een 37-jarige man uit Beuningen veroordeeld tot tien maanden cel voor het bezit van elf kilo wiet, een bovengemiddelde hoeveelheid cocaïne en een vuurwapen met bijbehorende munitie. Daarnaast heeft de man zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 76.000 euro.

De politie viel op 10 december 2019 de woning van de man aan de Palinggracht in Beuningen binnen. Daar werd een grote hoeveelheid cocaïne en wiet aangetroffen. Ook vond de politie een werkend vuurwapen met munitie en ruim 76.000 euro cash geld in de woning. Dat in beslaggenomen geld is verbeurd verklaard. De woning is door de burgemeester gesloten.

Het OM eiste twee weken terug een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De rechtbank ziet niets in het opleggen van een voorwaardelijke straf, maar legt de vergelijkbare tien maanden cel op. De rechter houdt bij het opleggen van de straf rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo heeft die een blanco strafblad. Ook zegt de man dat hij zijn leven weer op de rit heeft en aan het werk is als zelfstandige.