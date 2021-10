Tien verdachten aangehouden voor productie synthetische drugs

Door informatie uit gekraakte EncroChat-, Sky ECC- en Anom-berichten heeft de politie in Limburg woensdagmorgen bij doorzoekingen op zestien locaties in Limburg, Brabant en België in totaal tien mensen aangehouden. Ze zijn verdacht van productie en handel in synthetische drugs.

(beeld uit archief)

Groot geldbedrag

In totaal zijn doorzoekingen gedaan in negen woningen in Limburg (waarvan zes in Weert, Maastricht, Roermond en Heerlen), een woning in België en zes loodsen (twee in Maastricht, een in Weert en drie in Someren). In totaal werden daarbij vijf personen aangehouden in Weert, een Roermond en een in België. In een van de woningen in Weert werd een groot geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen. Hoeveel dat was zegt de politie niet.

Productielocatie in werking

Tijdens het onderzoek bleek dat ook een woning in Grevenbicht betrokken was. Hier werd een in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs gevonden. De grondstoffen, tussenproducten en eindproducten werden in beslag genomen. Uit onderzoek moet blijken om welke stoffen het gaat, evenals de exacte hoeveelheid. In het pand zijn totaal drie personen aangehouden.

Waar mogelijk worden tevens goederen ontnomen die zijn verkregen uit wederrechtelijk voordeel.

Aan de actie namen in totaal 170 medewerkers deel. Hierbij werd samengewerkt met onder meer de Belgische politie en de politie in Oost-Brabant.