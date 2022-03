Tien verdachten opgepakt voor crystal methlabs in Woerden en Kerkdriel

Print This Post

De recherche heeft in totaal tien verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee crystal methlabs in Woerden en Kerkdriel. Er zijn tientallen kilo’s crystal meth aangetroffen. Negen verdachten stonden donderdag voor de raadkamer. De rechtbank besloot dat zij allemaal langer vast blijven zitten. Woensdag werd een tiende verdachte aangehouden. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Caustic soda

De recherche startte een onderzoek na een melding van een bedrijf over personen die een grote hoeveelheid caustic soda (een middel voor het ontstoppen van de afvoer of gootsteen) kochten. Na uitgebreid onderzoek werden op 15 februari huiszoekingen uitgevoerd op verschillende adressen in Woerden.

Op één van deze locaties werden in totaal negen personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van crystal meth. Ook werd een flinke hoeveelheid crystal meth en productiemiddelen aangetroffen bij de zoekingen en in beslag genomen.

Inval Kerkdriel

Op basis van vervolgonderzoek deed de recherche op 23 februari een inval bij een loods in Kerkdriel, waar eveneens crystal meth werd geproduceerd. Ook hier werden productie en een volgens de politie ‘nog nader te bepalen hoeveelheid’ crystal meth aangetroffen. In totaal werden in beide drugslabs tientallen kilo’s crystal meth gevonden.

De recherche verdenkt de verdachten ervan de loods in Kerkdriel gehuurd te hebben. De verhuurder is geen verdachte in het onderzoek. De recherche zet het onderzoek voort.