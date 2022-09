Tien woningen ontruimd na plofkraak bij juwelier in Purmerend

Connect on Linked in

Een plofkraak bij een juwelier aan de Padjedijk in Purmerend heeft donderdagnacht veel schade veroorzaakt. Er raakte niemand gewond. De twee daders zijn volgens de politie gevlucht op een donkere scooter. Ongeveer tien woningen zijn ontruimd, de bewoners werden tijdelijk elders opgevangen. Inmiddels mogen de bewoners terug naar hun woning via de achterdeur.

Glas en puin

De politie kreeg rond 03.00 meerdere meldingen binnen van een enorme explosie aan de Padjedijk. Die veroorzaakte veel schade aan het pand waarin de juwelierszaak gevestigd zit, maar ook omliggende panden liepen glasschade op. De straat ligt bezaaid met glasscherven en puin.

EOD

Bij aankomst waren de twee daders al gevlucht op een donkere scooter, in de richting van de Kaasmarkt. De politie is met ‘tientallen’ eenheden op zoek naar hen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ter plaatse onderzocht of er nog meer explosieven lagen. Dat bleek niet het geval.

De Padjedijk blijft voorlopig afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden aan de panden en het politieonderzoek.