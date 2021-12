Tienduizenden xtc-pillen gevonden in opslagbox Roosendaal

Connect on Linked in

Bij de controle van een opslagbox in Roosendaal-Noord zijn donderdag tienduizenden xtc-pillen aangetroffen door de politie. De drugs zijn in beslag genomen. Agenten deden even later ook nog een huiszoeking in de woning van de huurder van de opslagbox. Ook daar werden nog enkele duizenden pillen aangetroffen.

Een 46-jarige inwoner van Roosendaal is aangehouden. Hij werd donderdag niet aangetroffen in zijn woning, maar meldde zich vrijdagochtend op het politiebureau.

Hij zit vast in een politiecellencomplex waar hij wordt verhoord. Het onderzoek loopt nog, zo meldt de politie.