In Diemen heeft een volgens de politie 15 tot 16 jarige jongen een Albert Heijn overvallen met een vuurwapen.

Het gebeurde bij een vestiging aan de Dalsteindreef in Diemen-Zuid. De melding van de overval werd rond 16.00 gedaan. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt. De politie verspreidde een Burgernetmelding over een jongen van rond de 15-16 jaar, klein van stuk, met een getinte huidskleur en donkere kleding. Hij vluchtte op een witte omafiets.