Tieners krijgen taakstraffen voor bijna dodelijke schietpartij in Hoorn

Kogel in lever

De twee verdachten waren tijdens het plegen van de feiten 16 en 17 jaar oud. Het zwaartepunt bij de strafoplegging ligt op de poging tot doodslag bij een vermoedelijke drugsdeal. Daarbij is het toen 18-jarige slachtoffer uit Amsterdam op 12 september 2023 op klaarlichte dag op het station Hoorn Kersenboogerd van dichtbij beschoten. Ook is het slachtoffer fors mishandeld terwijl hij op de grond lag en wordt hij twee keer met een vuurwapen geslagen. Het slachtoffer overleefde de schietpartij ternauwernood. De kogel bevindt zich ruim twee jaar later nog steeds in de lever van het slachtoffer, omdat opereren te riskant wordt geacht. Hij kampt zo nog dagelijks met de gevolgen.