18 december 2025
Tieners krijgen taakstraffen voor bijna dodelijke schietpartij in Hoorn
De rechtbank in Alkmaar heeft woensdag twee mannen van 18 en 19 jaar veroordeeld voor een poging tot doodslag en een beroving in september 2023 in Hoorn. De jongste van de twee is daarnaast ook veroordeeld voor andere berovingen en bedreigingen. Omdat de feiten ruim twee jaar geleden plaatsvonden en de twee hun leven inmiddels hebben omgegooid, hoeven ze niet terug naar de jeugdgevangenis. Wel krijgen ze taakstraffen, moeten ze een schadevergoeding betalen en krijgen ze een forse voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd als stok achter de deur.