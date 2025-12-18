 Meteen naar de content
18 december 2025

Tieners krijgen taakstraffen voor bijna dodelijke schietpartij in Hoorn

De rechtbank in Alkmaar heeft woensdag twee mannen van 18 en 19 jaar veroordeeld voor een poging tot doodslag en een beroving in september 2023 in Hoorn. De jongste van de twee is daarnaast ook veroordeeld voor andere berovingen en bedreigingen. Omdat de feiten ruim twee jaar geleden plaatsvonden en de twee hun leven inmiddels hebben omgegooid, hoeven ze niet terug naar de jeugdgevangenis. Wel krijgen ze taakstraffen, moeten ze een schadevergoeding betalen en krijgen ze een forse voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd als stok achter de deur. 

Kogel in lever

De twee verdachten waren tijdens het plegen van de feiten 16 en 17 jaar oud. Het zwaartepunt bij de strafoplegging ligt op de poging tot doodslag bij een vermoedelijke drugsdeal. Daarbij is het toen 18-jarige slachtoffer uit Amsterdam op 12 september 2023 op klaarlichte dag op het station Hoorn Kersenboogerd van dichtbij beschoten. Ook is het slachtoffer fors mishandeld terwijl hij op de grond lag en wordt hij twee keer met een vuurwapen geslagen. Het slachtoffer overleefde de schietpartij ternauwernood. De kogel bevindt zich ruim twee jaar later nog steeds in de lever van het slachtoffer, omdat opereren te riskant wordt geacht. Hij kampt zo nog dagelijks met de gevolgen.

