Tieners opgepakt in onderzoek Amsterdamse explosies

De recherche heeft dinsdag twee jonge verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee explosies in Amsterdam. Een nu 16-jarige jongen is naar voren gekomen in het onderzoek naar een explosie bij een kapperszaak op de Hoofdweg in Amsterdam-West op 16 mei 2022. De andere verdachte is 19 jaar. De recherche verdenkt hem van een explosie bij een horecazaak aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam-Osdorp op 23 juni 2022.

Zwaar vuurwerk

Aangetroffen dna op de plaatsen delict bracht de recherche op het spoor van de twee verdachten. De jongens komen allebei uit Amsterdam. Er zijn ook doorzoekingen verricht in een woning en bijbehorende box in Amsterdam. Daarbij troffen rechercheurs zwaar vuurwerk en een gas-alarmpistool aan. Het vuurwerk was gevaarlijk en moest door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd.

De verdachten zijn door de recherche gehoord en daarna weer heengezonden. Ze blijven wel verdachte in de onderzoeken.

Stijging

In 2022 is sprake geweest van een stijging van het aantal explosies en plofkraken op woningen en bedrijven ten opzichte van de jaren daarvoor, aldus de politie.

Die toename bracht de politie ertoe om twee teams hiernaar onderzoek te laten doen. Eén team doet onderzoek naar plofkraken, het andere onderzoek naar de explosies bij woningen en bedrijven. Inspanningen van dat laatste team hebben nu tot deze – en ook eerdere – aanhoudingen geleid.