Tientallen drugsverdachten aangehouden door Europese politiekorpsen

Politiekorpsen in Europa hebben afgelopen week 44 personen aangehouden. Zij worden ervan verdacht lid te zijn van een crimineel netwerk dat zich bezighield met drugscriminaliteit.

Foto: Europol

Huiszoeking

Op 22 november voerden de Europese politiekorpsen 94 huiszoekingen uit, in elf Europese landen. De actie was gericht op het oppakken van de leiders van criminele drugsorganisaties en hun helpers. Dit gebeurde ook in samenwerking met de Verenigde Staten.

Drugs

De 44 aangehouden personen worden verdacht van grootschalige drugshandel, over drie continenten. Het gaat om cocaïne, hasj, cannabis en methamphetamine. De drugs werden gevonden in gevonden bergruimtes in schepen en vrachtwagens. Ze schakelde razendsnel hun methodes, als dat nodig was.

Business

Uit onderzoek bleek dat diverse criminele groepen uit verschillende Europese landen met elkaar samenwerkten. Europol, de organisatie van samenwerkende Europese politieorganisaties, meldt dat de criminelen werkten, ‘zoals in een business’.

Op Youtube zijn beelden te bekijken van de acties.