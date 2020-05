Tientallen Ducati’s in beslag genomen in cocaïneonderzoek

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen zegt een netwerk van internationale drugssmokkel te hebben opgerold. Er zijn zes verdachten aangehouden in België en drie in Nederland. Bij de doorzoekingen werd meer dan 2 miljoen euro in cash gevonden, en ook juwelen en meer dan 130 voertuigen.

(beeld uit archief)

Ducati

De verdachten zouden al meerdere jaren grote hoeveelheden cocaïne in België hebben geïmporteerd. Ook de landelijke recherche van de Nederlandse politie heeft aan het onderzoek meegedaan, onder leiding van het landelijk parket.

Op 19 mei werden negen huiszoekingen uitgevoerd in België: in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge, Geraardsbergen, Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer. Bij deze zoekingen werden meer dan 2 miljoen euro in cash geld, 40 auto’s (waaronder enkele oldtimers), 90 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati), juwelen, diamanten en dure horloges inbeslaggenomen, naast enkele andere waardevolle voorwerpen.

Op drie locaties hebben gespecialiseerde diensten meerdere dagen gezocht naar verborgen ruimtes.

Ouderkerk aan den IJssel

In Nederland zijn dinsdag drie doorzoekingen gedaan in woningen in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den IJssel. Drie verdachten zijn aangehouden. Het zijn een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 30-jarige man uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam. Er is ook beslag gelegd op de woning in Ouderkerk aan den IJssel, een luxe auto van het merk Mercedes en de bankrekening van de bewoner. Daarnaast zijn juwelen, 20.000 euro cash geld, dure horloges en gegevensdragers inbeslaggenomen.

De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft vijf Belgen in bewaring gesteld. De rechtbank in Amsterdam beslist volgende week of de drie Nederlandse verdachten kunnen worden overgeleverd aan Belgie.