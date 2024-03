Tientallen geldezels gehoord en bestraft

Connect on Linked in

De politie in Drenthe heeft vorige week tientallen verdachten gehoord die ervan worden verdacht als zogenaamde ‘money mules’ te hebben gefungeerd. Zij zouden hun bankrekeningen beschikbaar hebben gesteld aan criminelen. Een aantal verdachten is schuldig bevonden. Zij krijgen passende straffen.

Schadebedrag

De afgelopen week werden in Drenthe 27 verdachten gehoord. Deze verdachten kunnen in verband gebracht worden met in totaal 135 slachtoffers met – bij elkaar opgeteld – een schadebedrag van €20.416 euro. Dit meldt de politie donderdag in een bericht.

Vijf verdachten kregen in overleg met het OM een dagvaarding en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter. Tien verdachten hebben een straf gekregen, in de vorm van een terugbetalingsmaatregel, een geldboete of taakstraf. In negen zaken bleek er na het verhoor van verdachten onvoldoende bewijs te zijn. 52 verdachten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen.

Stopgesprek

In november van het vorig jaar zijn tijdens zo’n zelfde week van aanpak al eens 28 verdachten gehoord. Destijds is er met 25 andere verdachten een stopgesprek gevoerd. Zij kregen tot eind 2023 om de schadebedragen van hun slachtoffers te vergoeden. Hieraan hebben 11 verdachten zich aangehouden, 14 verdachten niet. Zij zijn afgelopen week opnieuw gehoord. In totaal zijn sinds november 411 aangiftes behandeld.

Geldezels zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hiermee strafbaar zijn, bericht de politie: ‘Laat staan dat ze de gevolgen kunnen overzien; zoals het niet kunnen openen van een bankrekening of afsluiten van een hypotheek.’