Tientallen invallen en negen arrestaties in Brabant in groot drugsonderzoek (UPDATE)

De politie is maandagochtend op tientallen locaties in Brabant binnengevallen in een groot drugs- en witwasonderzoek. Volgens de politie is de belangrijkste inval gedaan op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. In een bedrijfspand in Oeffelt is een drugslab in aanhouw aangetroffen. Er zijn negen verdachten aangehouden.

De politie is met ruim 1.000 agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie bezig met het onderzoek op verschillende locaties. Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen.

Drie woonwagenkampen

Op zeker drie woonwagenkampen in Eindhoven zijn veel agenten bezig met ontruimingen en doorzoekingen. Het gaat om woonwagenkampen aan de Heezerweg, de Castiliëlaan en de Brestlaan. Een bosgebied aan de Heezerweg is vanwege de actie afgesloten voor publiek en media. Ook op tientallen andere locaties in Brabant waren invallen.

Drugs en vuurwapens

De politie meldt maandagmiddag dat de doorzoekingen door de invallende duisternis voor vandaag gestopt zijn en morgen bij daglicht hervat worden. Er zijn negen verdachten gearresteerd. Daarnaast zijn o.a. drugs (waaronder crystal meth), vuurwapens en munitie, diverse luxe goederen, auto’s en motoren en grote hoeveelheden contant geld op verschillende locaties aangetroffen.

Drugslab

In een bedrijfspand aan de Hapseweg in Oeffelt is een drugslab in aanbouw aangetroffen. Het lab wordt onderzocht en ontmanteld door een specialistisch team. Bij het bedrijf Cornelisse Industrie Service zit een groothandel voor bouwmaterialen gevestigd.

Bij de actie werkt de politie samen met de FIOD, de Belastingdienst, Defensie en andere specialisten. Ook zijn speurhonden ingezet.