Tientallen kilo’s grondstoffen voor harddrugs in woning, drie arrestaties

De politie heeft woensdag in een woning in Willemstad (gemeente Moerdijk) drie mannen aangehouden na de vondst van spullen en tientallen kilo’s grondstoffen voor de productie van harddrugs. De drie zijn aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.



Agenten vielen woensdagmiddag een woning aan het Arie de Witpark binnen omdat er informatie was dat er mogelijk drugs in het pand werd geproduceerd. In de woning werden tientallen kilo’s grondstoffen aangetroffen voor de productie van harddrugs.

Aanhoudingen

De bewoner en twee mannen uit Breda die in de woning waren zijn aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord. Ook is een auto in beslag genomen.

LFO

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft de spullen en de chemicaliën afgevoerd. De recherche doet verder onderzoek. Wat voor soort synthetische drugs er met de grondstoffen kon worden gemaakt, is nog onduidelijk.