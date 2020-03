Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In het bedrijfspand in Ridderkerk hebben agenten in pallets met bouwmaterialen tientallen kilo’s ketamine gevonden. Twee 33-jarige mannen uit Eindhoven en Ridderkerk zijn aangehouden.

De politie heeft de drugs in beslag genomen en is bezig met een onderzoek. Ketamine is een narcosemiddel dat ook als recreatieve drug met een hallucinerende werking wordt gebruikt.