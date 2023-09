Tientallen kilo’s softdrugs en 10.000 joints op zolderbox in Amsterdam-West

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag op een zolderbox en een woning aan de Oostzaanstraat in Amsterdam-West ongeveer 10.000 voorgedraaide joints en 80 kilo hasj en wiet gevonden. De eigenaar van de opslagbox, een 35-jarige Amsterdammer, is aangehouden als verdachte.

Inbraken

Enkele dagen voor de vondst waren agenten al in de omgeving van de woning aanwezig omdat in de nacht van 9 op 10 september in vijf opslagboxen was ingebroken. Als de agenten daar onderzoek doen ruiken ze een sterke wietlucht.

Vondst

In de dagen daarna blijft de politie onderzoek doen naar de inbraken en de wietgeur en vermoedt ze dat de daders waarschijnlijk in het verkeerde portiek hun slag hebben willen slaan. Enkele dagen later gaan agenten terug naar het portiek waar op één van de zolderboxen tientallen kilo’s hasj, ruim tien kilo wiet, zo’n tien kilo wietgruis en ongeveer 10.000 voorgedraaide joints worden aangetroffen.

De eigenaar van de opslagbox, een 35-jarige Amsterdammer, wordt aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Bigshoppers

Niet veel later na het vertrek van de politie, zien buurtbewoners dat een man meerdere bigshoppers in de tuin gooit en enkele grote tassen bij zich draagt. Gewaarschuwde agenten keren daarop direct terug naar het adres en stuiten hier op de man met de bigshoppers waar volgens de politie ook nog ‘zeer veel softdrugs’ in blijkt te zitten. Hoeveel is niet bekendgemaakt.

Vrijgelaten

Ook deze man, een 33-jarige Amsterdammer, wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau. Inmiddels zijn beide Amsterdammers op vrije voeten maar blijven wel verdachte in de zaak. Het onderzoek naar de vondst is nog gaande, meldt de politie vrijdag.