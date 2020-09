Tientallen kilo’s xtc en vuurwapens in Rotterdamse woning

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag in een woning in Rotterdam enkele tientallen kilo’s aan xtc-pillen, drugsattributen, twee vuurwapens en munitie aangetroffen. Er zijn twee mannen van 25 uit Rotterdam en Barendrecht opgepakt.

Zenuwachtig

Agenten controleerden rond 19.40 een busje op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. De bestuurder was verdwenen, maar in de bus zat nog wel een passagier die aantal drugsdelicten op zijn naam had en die duidelijk heel zenuwachtig was. Omdat deze 25-jarige Barendrechter strafrechtelijk niets te verwijten viel, lieten de agenten de man verder ongemoeid.

Kilo wiet

Vlak daarna verscheen de bestuurder van het busje, die een zware tas bij zich had en schichtig om zich heen keek. Deze 25-jarige Rotterdammer ging naast de Barendrechter in het busje zitten en reed vervolgens weg. Hij reageerde niet op een stopteken, maar stopte pas na een aantal minuten op de Frans Bekkerstraat. Daar stapte de Barendrechter uit en rende hij met de zware tas weg. Op de Gouwstraat gooide hij de tas weg, maar op de Charloisse Kerksingel kreeg een achtervolgende agent hem te pakken. In de weggegooide tas zat ruim een kilo wiet. De bestuurder werd in het busje aangehouden.

In de woning van de Rotterdammer vond de politie enkele tientallen kilo’s aan xtc-pillen, drugsattributen, twee vuurwapens en munitie. Dit alles is in beslaggenomen en de mannen zitten vast.