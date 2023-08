Tientallen schoten en gewonde op straat in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam is donderdagavond een man gewond geraakt tijdens een schietpartij, waarbij tientallen kogels zijn afgevuurd. Er is niemand aangehouden.

Beeld: Politie zoekt naar sporen, na de schietpartij op de Rijtuigweg in Rotterdam, waarbij tientallen kogelhulzen zijn aangetroffen (foto: Media-TV)

Geschoten

De politie meldt donderdagavond om 22.35 dat er is geschoten op de Rijtuigweg, in Rotterdam-Zuid. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt. Deze is nog bij bewustzijn, en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Kogelhulzen

RTV Rijnmond bericht vrijdagochtend dat er tijdens de schietpartij tientallen kogels zijn afgevuurd. Omwonenden meldden dat er tientallen kogelhulzen op straat liggen. Volgens getuigen waar de zender mee sprak, is het door de politie genoemde slachtoffer in zijn been geraakt, en is hij daarna enkele straten verder gelopen. Daar zakte hij in elkaar.

Wapen

De gewonde was vermoedelijk ook in het bezit van een vuurwapen, weet de Rotterdamse stadszender ook te melden. Hij zou het wapen onder een auto hebben gegooid.