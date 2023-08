Tijdens plaspauze ontsnapte gevangene zit weer vast

Connect on Linked in

De gevangene die woensdag tijdens vervoer in Vught ontsnapte bij een plaspauze, is afgelopen nacht weer opgepakt. De man was veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten.

Beeld is ter illustratie (afgebeelde personen zijn geen onderdeel van dit nieuws)

Trein

De man is woensdagnacht alweer aangehouden, na een telefoontje van een getuige, laat de politie aan het Brabants Dagblad weten. Die zag de man na zijn ontsnapping zitten, in de trein van Vught naar Den Bosch. Hij kon in de loop van de avond worden aangehouden, bij het centraal station in Eindhoven.

Volgens de krant was de man veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten.

Plaspauze

De man werd vervoerd van de gevangenis in Middelburg, naar die van Grave. Een andere gevangene in de bus van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) moest woensdag naar een zorginstelling in Vught. Tijdens een plaspauze bij de Groensteeg in Vught, volgde de ontsnapping.

Gezocht

Met meerdere politiewagens, een politiehelikopter en FastNL, het speciale rechercheteam dat voortvluchtigen opspoort, werd gezocht op de plek waar de man het laatst gezien was. Dat was bij de Groensteeg in de buurt van de snelweg A2, bericht Omroep Brabant.

Later op de dag volgde de tip dat de man in de trein zat. Hij werd woensdagnacht aangehouden.

Een woordvoerder van DJI laat donderdag aan Crimesite weten dat ze ‘omwille van veiligheid’ geen uitspraak kan doen over hoe het mogelijk is dat een gedetineerde tijdens een plaspauze kan ontsnappen.