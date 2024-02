Tik tak: handgranaat met tiewraps aan voordeur in Amsterdam-West gehangen

Connect on Linked in

Tegen de deur van een wooncomplex aan de Rinus Michelslaan in Amsterdam-West is maandagochtend een handgranaat aangetroffen. Het explosief was met tiewraps bevestigd aan de deur. Op de ingang van het pand staat met graffiti het woord “Tik tak” gespoten met een pijl naar de plaats waar de handgranaat lag.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gekomen om het object veilig te stellen. De straat in de wijk Bos en Lommer werd tijdelijk afgezet met roodwitte linten.

Over een dader of daders of een aanleiding voor de handgranaat is nog niets bekend. Of het explosief echt is en op scherp stond, is nog onduidelijk.