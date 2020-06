Tilburger (42) neergeschoten voor ogen zoontje (10)

Connect on Linked in

Een 42-jarige Tilburger is vrijdagochtend neergeschoten op de Dolomietenweide in Tilburg. Zijn 10-jarige zoontje was getuige van de schietpartij. De man zou volgens buurtbewoners twee keer in zijn benen zijn geraakt. De politie is op zoek naar de schutter.

Getuigen meldden kort na 9.37 dat er schoten waren gehoord in de Dolomietenweide. Ook zagen ze een man gewond op straat liggen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Voor het 10-jarige zoontje van de man, die getuige was van de schietpartij, is slachtofferhulp ingeschakeld. Hij zal in een later stadium worden bevraagd wat er zich precies heeft afgespeeld.

In verband met het incident is de politie op zoek naar een man met een donkere huidskleur van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe broek. De man rende na de schietpartij weg richting recreatiebad Stappegoor.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en de aanleiding voor de schietpartij, waarbij alle scenario’s nog worden opengehouden. Volgens buurtbewoners werd het slachtoffer nog niet zo lang geleden ook al eens overvallen in de buurt van zijn woning aan de Dolomietenweide. Donderdagmiddag werd in Tilburg een auto beschoten in de Van Mierisstraat. Daarbij vielen geen gewonden. Of de zaken met elkaar verband houden, is niet bekend.

