Tilburger opgepakt voor wietkwekerij in schuur

De politie heeft zondag een 25-jarige Tilburger opgepakt die wordt verdacht van het runnen van een wietkwekerij in een schuur aan de Schootsenhoek in Castelre (Noord-Brabant). De kwekerij met in totaal 384 planten, 21 moederplanten en 624 stekken werd zaterdagavond in meerdere ruimtes van de schuur bij een woning aangetroffen.

De politie kwam de wietkwekerij op het spoor na een anonieme tip. Toen agenten het pand binnengingen, was er op dat moment niemand aanwezig. Een dag later kreeg de politie een melding dat er een man op het terrein liep. Deze 25-jarige Tilburger zit vast voor verder onderzoek. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.