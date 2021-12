Tilburgs stel aangehouden voor witwassen en drugsbezit

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag een Tilburgs stel aangehouden voor witwassen. De 33-jarige vrouw en haar 40-jarige partner hadden volgens de politie een onverklaarbare hoeveelheid geld in bezit. In een bedrijfspand van de verdachten werden grote hoeveelheden hard- en softdrugs in beslag genomen.

Tienduizenden euro’s

De verdachten waren al enige tijd in beeld bij de politie, omdat hun levensstijl niet overeenkwam met hun inkomen en ze tienduizenden euro’s op een bankrekening stortten. Het stel is aangehouden en hun woning in Tilburg-Noord is doorzocht. In het huis werd een contant geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s gevonden. Het geldbedrag en twee personenauto’s zijn in beslag genomen.

Aan de Ringbaan-Oost in Tilburg doorzocht de politie een bedrijfspand van de verdachten. Daar werden grote hoeveelheden hard- en softdrugs ontdekt. Om welke drugs het precies gaat en wat de hoeveelheden zijn, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De twee verdachten zijn gehoord en daarna vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Ze blijven verdachten in de zaak.