Tip leidt naar wapenarsenaaltje in Gorinchem

Door een tip heeft de politie in een woning in de binnenstad van Gorinchem een verzameling (vuur)wapens gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft een granaat opgehaald die elders tot ontploffing is gebracht. De 43-jarige bewoner werd aangehouden.

In september kreeg de politie de tip dat een man uit Gorinchemse in het bezit zou zijn van een handgranaat. De politie ging langs en desgevraagd overhandigde de man een handgranaat waar hij afstand van deed. De man werd toen niet aangehouden. Maandag besloot de politie een vervolgonderzoek in te stellen en de man en de woning nader te onderzoeken.

In de woning bleek een arsenaal aan wapens aanwezig: nog meer handgranaten, vuurwapens, werpmessen, werpsterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, onderdelen voor wapens, munitie, en ploertendoders.

Waarom de 43-jarige man zo’n collectie aan wapens in huis hield is nog niet bekend. Mogelijk was de man alleen een verzamelaar.