Tip van passant leidt naar cocaïnewasserij

In Amsterdam-West is woensdagavond door de politie een cocaïnewasserij ontdekt. Een melding van een voorbijganger over een vreemde lucht leidde agenten naar een pand aan de Davisstraat. Rond 22.10 troffen ze in een woning een lab-opstelling aan.

(beeld uit archief)

Na een eerste onderzoek van de recherche kwam de conclusie dat het vermoedelijk om een werkplaats gaat waar cocaïne wordt versneden of verwerkt. Er is een niet nader genoemde hoeveelheid drugs in beslag genomen.

In de woning lagen een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton.

In een wasserij kan cocaïne uit andere materialen zoals shampoo of textiel worden onttrokken. Ook kan cocaïnepasta worden omgezet in poedervorm. Daarbij wordt de pasta opgelost (meestal in een oplosmiddel als di-etylether) en daarna bewerkt met aceton en geconcentreerd zoutzuur, de kristallen slaan dan neer en het poeder wordt gedroogd.