Toch 14 jaar cel voor moordenaar van Seif Ahmed voor het hof

De 52-jarige Abdallah M. heeft donderdag voor het hof twee jaar extra gevangenisstraf gekregen, voor de moord op de Amsterdamse kapper Seif Ahmed.

door Joost van der Wegen

Pistool

De Amsterdamse kapper werd op 1 oktober 2019 zwaargewond aangetroffen in zijn auto, op een parkeerplaats in Duivendrecht. Het 14 maanden oude dochtertje van het slachtoffer zat in een kinderzitje achter haar vader op de achterbank. Hij had zelf een pistool in zijn hand.

Seif bleek later door zijn hoofd te zijn geschoten. Volgens onderzoekers vanaf de bestuurdersstoel.

Afspraak

Een paar uur na het incident had de politie al contact met een bekende van Ahmed, Abdallah M. die later werd veroordeeld voor de moord. Hij had ten tijde van de dood van Ahmed een afspraak met hem over door Abdallah geleend geld. De ontmoeting zou over een bedrag van een ton gaan, liet Ahmeds moeder tijdens de zitting voor de rechtbank weten.

M. ontkende dat hij zijn ‘vriend’ had doodgeschoten. Ahmed zou in verband met een conflict met de verhuurder van zijn woning, zich wilde beveiligen. Daarom kwam hij met een wapen. Op het wapen zat het dna van M.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat de rechtbank maar 12 jaar wilde geven, omdat ze van mening was dat er vormfouten waren gemaakt. M. ging in hoger beroep, omdat hij vindt dat hij onschuldig is.

Bewezen

Volgens het hof is wel degelijk bewezen dat de verdachte op een afgelegen parkeerplaats het slachtoffer doodde door hem in zijn auto met een pistool in het hoofd te schieten: ‘Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het kind bleef ongedeerd. Daarna legde de verdachte het vuurwapen in de hand van het slachtoffer. Volgens het hof is de verdachte kil en berekend te werk gegaan.’

Het hof neemt het M. kwalijk dat hij, ten koste van de nagedachtenis aan het slachtoffer, probeerde zijn gewetenloze daad zo te ensceneren dat het er op het eerste gezicht op leek dat het slachtoffer zichzelf het leven had benomen. ‘De verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar en onnoemelijk veel leed aangedaan, in het bijzonder zijn jonge kinderen.’

Het gerechtshof in Amsterdam is van oordeel dat geen sprake is van onherstelbare vormverzuimen en dat een gevangenisstraf van 14 jaar een passende straf is. De vorderingen voor schadevergoeding van de nabestaanden van de overledene zijn voor het grootste deel toegewezen.