Toch weer ontploffing, ook na plaatsen politiecamera’s

Connect on Linked in

Een woning in Vlaardingen is is aan het begin van de nacht maandag op dinsdag opnieuw doelwit van een aanslag met een explosief geweest. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de woning is fors. De deur is kapot, ramen zijn gesprongen en dakbekleding is losgekomen. Sinds zondag stond er naast het pand prominente camerabewaking.

(Beeld JBMedia)

Pakketje

Afgelopen zaterdag werd bij het huis aan de Gretha Hofstralaan een verdacht pakketje met een explosief gevonden. Het gaat om het huis van de eigenaar van een loodgietersbedrijf. Panden en voertuigen van het bedrijf waren ook al doelwit van aanslagen.

Sluiten

De burgemeester heeft afgelopen weekend besloten om twee woningen en een bedrijfspand, die een relatie hebben met het bedrijf, te sluiten, ook het pand aan de Gretha Hofstralaan dat afgelopen nacht doelwit was.

Voor geen van de aanslagen zijn verdachten gearresteerd.