‘Toezicht op wapens Richard K. niet goed verlopen’

Bij de dubbele moord in Weiteveen heeft verdachte Richard K. gebruik gemaakt van illegale wapens. Ook had het toezicht op zijn legale wapens moeten worden ingetrokken. Dat schrijft AD.nl op woensdag.

Toezicht

‘Het toezicht lijkt niet adequaat te zijn verlopen’. Dat vertellen deskundigen die zijn gespecialiseerd in wapens en vergunningen op de website van het AD. De sportschutter en jager Richard K. gebruikte bij de dubbele moord in Weiteveen vuurwapens waarvoor hij geen vergunning had, en hij verzweeg het bezit van zwaardere pistolen voor de korpschef van de regionale politie-eenheid. Dit blijkt uit onderzoek van de site.

Verboden

Het ligt daarom voor de hand dat K. behalve voor dubbele moord nu ook voor verboden wapenbezit vervolgd gaat worden. Politie en justitie willen daar niet op reageren. Woensdag verschijnt K. opnieuw voor de raadkamer voor de verlenging van zijn voorlopige hechtenis.

Conflict

Richard K. schoot precies twee weken geleden de kopers van zijn ouderlijk huis dood in het Drentse dorp. Sam (38) en Ineke (44) waren met hem in conflict over de opgeleverde staat van het huis. K. vermoordde eerst de vrouw in haar auto voor het huis, kort daarna doodde hij ook haar echtgenoot in het bijzijn van hun 12-jarige zoontje. ‘K. beschikte als lid van een schietclub en als jager over een wapenverlof’, schrijft AD.nl ‘Nu blijkt dat hij geen vergunning had voor de vuurwapens die hij tijdens de moord gebruikte.’