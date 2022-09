Ton cocaïne gevonden tussen partij gitaren

Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag in de Rotterdamse haven tijdens een controle twee partijen cocaïne onderschept. De grootste partij was verstopt in een container die gitaren uit de Verenigde Staten bevatte. Volgens het Rotterdamse Openbaar Ministerie is het vermoeden dat de cocaïne onder weg naar Rotterdam erbij is geplaatst tijdens een tussenstop in een haven in Zuid-Amerika. Het ging om 1.077 kilo cocaïne.

Asperges

De gitaren zijn bestemd voor een bedrijf in Nederland, dat waarschijnlijk niets met de drugszending te maken had.

De andere partij was 450 kilo cocaïne die werd gevonden in een container met blikken asperges. De container was aangevoerd vanuit Peru en was bestemd voor een bedrijf in Spanje.

De cocaïne is in beslag genomen voordat het door uithalers van het haventerrein gesmokkeld kon worden, zegt het OM.

1.527 kilo

In totaal gaat is er 1.527 kilo in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de straatwaarde van de partijen ruim114 miljoen euro is.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.