‘Top Nationale Politie in verlegenheid door rapport over undercoveragent’

Connect on Linked in

Er is kritiek op de politietop over de manier waarop is omgegaan met de problemen op de afdeling Werken Onder Dekmantel. Het Algemeen Dagblad schrijft dat in een rapport over de kwestie staat dat er onvoldoende is ingegrepen. De problemen bij de afdeling kwamen naar buiten nadat een undercover zelfmoord pleegde.

Begeleiding

Een onderzoekscommissie onder leiding van burgemeester Oebele Brouwer (van de Friese gemeente Achtkarspelen) rapporteert woensdag. Maar een aantal conclusies is al uitgelekt.

De politie zou hebben gefaald in de begeleiding van de undercoveragent. Het was al bekend dat de man met psychische problemen kampte. Undercoveragent “Peter” ging naast drugscrimineel Joop M. wonen. De politie kocht een huis voor hem in het Brabantse Zevenbergschen Hoek.

De operatie duurde meer dan een jaar. De vrouw van de drugscrimineel maakte avances en Peter raakte in ernstige verwarring en gewetensnood.

Radeloze agenten

“Peter” wilde zijn laatste missie eigenlijk niet aangaan maar deed dat onder druk van zijn afdelingsleiding toch. Hij zou nog één missie uitvoeren

Volgens het Algemeen Dagblad zijn er meer ‘radeloze’ undercoveragenten in Nederland. Op de afdeling Werken onder Dekmantel zou men zich niet veilig voelen, door een sfeer van vriendjes- en machtspolitiek.

De leiding zou ook te weinig kennis hebben over de aard van het werk waardoor operaties gevaar lopen.