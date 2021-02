‘Top van Utrechtse drugshandel’ aangehouden door politie

Connect on Linked in

De politie in Utrecht heeft woensdag verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugs. Ze spoorde twee grote handelaren op, via het arresteren van hun dealers.

Aanhoudingen

Op vier locaties in Utrecht werden aanhoudingen verricht. Daarbij werden kilo’s harddrugs met een straatwaarde van meer dan 150.000 euro, een grote hoeveelheid aan contant geld, en een vuurwapen in beslag genomen.

De aanhouding volgde op de eerdere arrestatie van 16 straatdealers in Utrecht, eind 2020. Twee van de verdachten zouden tot de top van de drugshandelaren in Utrecht behoren, aldus de politie in een persbericht.

Handel

Via de straatdealers kwam de politie terecht bij vier mannen, in de leeftijd van 23 tot 28 jaar oud. Dat netwerk houdt zich volgens de politie waarschijnlijk bezig met ‘omvangrijke handel in cocaïne en heroïne in en om Utrecht’.

De twee hoofdverdachten zijn betrokken bij grootschalige handel en transport van drugs naar het buitenland, terwijl de twee anderen faciliteerden, aldus de politie. Het onderzoek loopt nog.

Klap

Een Utrechtse politiechef hierover: ‘Met deze aanhoudingen hebben we flinke klap uitgedeeld aan de Utrechtse drugshandel. Tegelijkertijd zijn we realistisch en weten we dat er nieuwe spelers klaar staan om dit ‘gat’ te dichten. We hebben er vertrouwen in dat we met elk onderzoek steeds meer zicht krijgen op de netwerken en hun handelswijzen.’

Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht: ‘We werken hiermee aan het terugdringen van de ontwrichtende effecten van drugs onder veelal jonge Utrechters. Zij verdienen een mooie toekomst in een stad waar iedereen zich thuis en veilig voelt.’

In dit onderzoek kregen 500 contacten uit de dealertelefoons ook een sms van de politie, waarin informatie werd gegeven over verslavingszorg, of schuldhulpverlening.