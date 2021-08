‘Oprichter MC Hardliners heeft macht in de bajes’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

Lysander de R. (39), de oprichter van MC Hardliners, is volgens De Telegraaf dinsdagavond overgeplaatst naar een andere gevangenis. Personeel en gedetineerden van het Justitieel Complex Zaanstad hadden tegenover De Telegraaf hun zorgen geuit over de gedetineerde De R., die voor geweldsfeiten is veroordeeld. Hij zou personeelsleden en medegedetineerden intimideren en ook hebben beschikt over een telefoon.

Haarlem

De R. was de leider van het Haarlemse chapter van de Hells Angels en is samen met anderen tot negen jaar veroordeeld voor onder meer afpersing, mishandelingen en bedreigingen.

De R. zat op de afdeling Oost 600. De activiteiten van De R. in de bajes waren moeilijk te controleren, aldus De Telegraaf, omdat hij voorzitter was van de Gedetineerden Commissie (Gedeko) van het cluster Oost. Dat geeft hem de gelegenheid andere afdelingen te bezoeken. Hij kan ook mede bepalen wat er met geld van activiteiten gebeurt. De R. zou volgens de anonieme bronnen van De Telegraaf personeel en andere gedetineerden afpersen.

Keylogger

Op afdeling Oost 600 is in een computer een keylogger gevonden waarmee mogelijk malware is verspreid. De Telegraaf suggereert dat De R. hiermee van doen had.

‘De R. beschikt over gegevens van afdelingshoofden en andere leidinggevenden. Sommigen zijn doodsbang en durven niet meer tegen hem op te treden’ aldus een bron.

Ook zou hij hebben gebeld met een telefoon die een andere gedetineerde op zijn cel bewaart zodat een zoekactie naar een telefoon op de cel van De R. geen zin heeft.

Tegen De Telegraaf heeft de advocaat van De R. gezegd dat zijn cliënt verbaasd is over het artikel. De advocaat: Mijn cliënt zit sinds 2018 opgesloten achter slot en grendel en zo ervaart hij dat ook. Hij moet net als elke andere gedetineerde voor veel zaken toestemming vragen en verder gelden voor hem dezelfde regels als voor iedere andere gedetineerde.’